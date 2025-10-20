У Верхнего Ларса скопилось тысяча фур

20.10.2025 18:13





На дорогах Северной Осетии по состоянию на 20 октября скопилось около тысячи большегрузов. Из них 825 находятся на специальных стоянках.



По данным оперативных служб, за последнюю неделю пункт пропуска Верхний Ларс пересекли более 26 тысяч транспортных средств.



При этом движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали осуществляется без ограничений.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





