Суд приговорил жителя Тбилиси к 18 годам тюрьмы за жестокое убийство лучшего друга
22.10.2025 00:09
Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы молодого мужчину, признав его виновным в жестоком убийстве лучшего друга. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
Следствие установило, что убийство произошло на почве нетерпимости к сексуальной ориентации. 12 января текущего года обвиняемый тупым предметом нанес множественные телесные повреждения 27-летнему Л.Дж., а после сбросил его с восьмого этажа строящегося корпуса и поджег тело в шахте лифта.
Л.Дж. числился пропавшим более недели. Родственники рассказывали журналистам, что обвиняемый подключился к поискам и пытался запутать следы.
Тело обнаружили на стройплощадке в районе Вашлиджвари 22 января. Вскоре МВД Грузии объявило о задержании 24-летнего Л.Т. по обвинению в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.
