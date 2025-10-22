Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд приговорил жителя Тбилиси к 18 годам тюрьмы за жестокое убийство лучшего друга


22.10.2025   00:09


Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы молодого мужчину, признав его виновным в жестоком убийстве лучшего друга. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Следствие установило, что убийство произошло на почве нетерпимости к сексуальной ориентации. 12 января текущего года обвиняемый тупым предметом нанес множественные телесные повреждения 27-летнему Л.Дж., а после сбросил его с восьмого этажа строящегося корпуса и поджег тело в шахте лифта.

Л.Дж. числился пропавшим более недели. Родственники рассказывали журналистам, что обвиняемый подключился к поискам и пытался запутать следы.

Тело обнаружили на стройплощадке в районе Вашлиджвари 22 января. Вскоре МВД Грузии объявило о задержании 24-летнего Л.Т. по обвинению в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна