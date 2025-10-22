|
Меры по борьбе с мраморным клопом будут действовать до конца октября - НАП
22.10.2025 19:19
«Мероприятия по борьбе с мраморным клопом (паросана) продолжатся до конца октября», — говорится в информации Национального агентства продовольствия.
По сообщению агентства, Центр управления борьбой с мраморным клопом при Национальном агентстве продовольствия осуществляет мероприятия против вредителя во всех регионах западной Грузии.
«На данном этапе специалисты агентства обработали термическим туманом территории в муниципалитете Ланчхути. Было задействовано несколько единиц специальной техники. Мероприятия проводились в ночное время с полным соблюдением правил безопасности. В административных единицах Нигоити, Леса, Нигвзиани и Ниношвили муниципалитета Ланчхути обработано 1 200 га территории.
На данный момент Центром управления борьбой с мраморным клопом Национального агентства продовольствия по всей стране проведены следующие мероприятия: холодным опрыскиванием обработано 101 909,25 га посевов кукурузы, периферия лесов и сельских территорий; термическим туманом — 339 860 га территории; размещено 8 008 единиц «мониторинговых ловушек» и 207 945 единиц «станций привлеки и уничтожь». Мероприятия будут продолжаться до конца октября», — говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
