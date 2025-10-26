Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Археологи раскопали в Рустави кольчугу IX–X веков


26.10.2025   19:51


Археологи раскопали в Рустави кольчугу IX–X веков. Поблизости с этой редчайшей находкой обнаружили и шлем — эксперты утверждают, что это единственный в своём роде в Закавказье среди боевых артефактов этого периода.

Раскопки на руинах дворца IX-XII вв. н. э, организованные мэрией Рустави, начались летом. За это время археологи нашли тут ряд важных экспонатов. В экспедиции участвуют до 100 человек, в том числе студенты и волонтеры.

Окрестности Руставской крепости известны как одно из древнейших населенных мест в Картли, следы которого относятся к среднему бронзовому веку.

В исторических источниках Рустави упоминается как городское поселение уже в IV в. до н. э., наряду с древними городами Мцхета, Уплисцихе и Урбниси.

За все время своего существования крепость трижды перестраивалась: в V-VIII вв., IX-XI вв., а также в XII-XIII вв. В 2020 году крепости присвоена категория государственного значения.


