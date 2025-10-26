Археологи раскопали в Рустави кольчугу IX–X веков

26.10.2025 19:51





Археологи раскопали в Рустави кольчугу IX–X веков. Поблизости с этой редчайшей находкой обнаружили и шлем — эксперты утверждают, что это единственный в своём роде в Закавказье среди боевых артефактов этого периода.



Раскопки на руинах дворца IX-XII вв. н. э, организованные мэрией Рустави, начались летом. За это время археологи нашли тут ряд важных экспонатов. В экспедиции участвуют до 100 человек, в том числе студенты и волонтеры.



Окрестности Руставской крепости известны как одно из древнейших населенных мест в Картли, следы которого относятся к среднему бронзовому веку.



В исторических источниках Рустави упоминается как городское поселение уже в IV в. до н. э., наряду с древними городами Мцхета, Уплисцихе и Урбниси.



За все время своего существования крепость трижды перестраивалась: в V-VIII вв., IX-XI вв., а также в XII-XIII вв. В 2020 году крепости присвоена категория государственного значения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





