Арестован сотрудник ГЖД

05.11.2025





Сотрудник «Грузинской железной дороги» арестован по факту "коммерческого подкупа".



Задержан начальник смены в Харагаульском районе.



По сообщению следственной службы Минфина, обвиняемый пытался продать шпалы, принадлежащие "Грузинской железной дороге".



Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы., по статье 221 УК Грузии.





