|
|
|
Арестован сотрудник ГЖД
05.11.2025 10:42
Сотрудник «Грузинской железной дороги» арестован по факту "коммерческого подкупа".
Задержан начальник смены в Харагаульском районе.
По сообщению следственной службы Минфина, обвиняемый пытался продать шпалы, принадлежащие "Грузинской железной дороге".
Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы., по статье 221 УК Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна