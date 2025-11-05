Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Арестован сотрудник ГЖД


05.11.2025   10:42


Сотрудник «Грузинской железной дороги» арестован по факту "коммерческого подкупа".

Задержан начальник смены в Харагаульском районе.

По сообщению следственной службы Минфина, обвиняемый пытался продать шпалы, принадлежащие "Грузинской железной дороге".

Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы., по статье 221 УК Грузии.


