В Батуми активно продолжается второй этап реконструкции улицы Руставели
05.11.2025 17:27
В Батуми ведутся активные работы по второму этапу реконструкции улицы Руставели.
На участке от улицы Грибоедова до улицы Джавахишвили завершён демонтаж старого мощения. В настоящее время проводятся:
- демонтаж существующих бордюров,
- снятие грунта,
- устройство ливневой дренажной системы.
На участке от улицы Деметре Таавадзе до улицы Гогебашвили частично снято покрытие, идёт монтаж водоотводных труб и заливка дождеприёмных колодцев.
После завершения работ улица Руставели будет обновлена и обеспечит более комфортное передвижение как для пешеходов, так и для автотранспорта.
