В Батуми активно продолжается второй этап реконструкции улицы Руставели


05.11.2025   17:27


В Батуми ведутся активные работы по второму этапу реконструкции улицы Руставели.

На участке от улицы Грибоедова до улицы Джавахишвили завершён демонтаж старого мощения. В настоящее время проводятся:

- демонтаж существующих бордюров,
- снятие грунта,
- устройство ливневой дренажной системы.


На участке от улицы Деметре Таавадзе до улицы Гогебашвили частично снято покрытие, идёт монтаж водоотводных труб и заливка дождеприёмных колодцев.

После завершения работ улица Руставели будет обновлена и обеспечит более комфортное передвижение как для пешеходов, так и для автотранспорта.


