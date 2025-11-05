В Батуми активно продолжается второй этап реконструкции улицы Руставели

В Батуми ведутся активные работы по второму этапу реконструкции улицы Руставели.



На участке от улицы Грибоедова до улицы Джавахишвили завершён демонтаж старого мощения. В настоящее время проводятся:



- демонтаж существующих бордюров,

- снятие грунта,

- устройство ливневой дренажной системы.





На участке от улицы Деметре Таавадзе до улицы Гогебашвили частично снято покрытие, идёт монтаж водоотводных труб и заливка дождеприёмных колодцев.



После завершения работ улица Руставели будет обновлена и обеспечит более комфортное передвижение как для пешеходов, так и для автотранспорта.





