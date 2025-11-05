В Ботаническом саду Зугдиди посадили 48 саженцев сирени

05.11.2025 17:55





Всего на территории зелёной локации появилось 23 вида растения — это новая жизнь и разнообразие, которых никогда прежде не было в саду.



Сирень — один из самых популярных и ароматных цветов, который относится к семейству маслиновых. Правда, придётся немного подождать, ведь обычно растению, чтобы зацвести, требуется от 2 до 4 лет.



Ботанический сад Зугдиди был создан Екатериной Чавчавадзе в XIX веке и соседствует с одной из главных достопримечательностей города — дворцом Дадиани.





