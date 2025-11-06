Полицейский, фигурант дела Мзии Амаглобели, назначен директором Батумского бульвара - СМИ

По информации издания «Batumelebi», полицейский Арчил Антадзе, участник дела журналистки Мзии Амаглобели, назначен директором Батумского бульвара.



Антадзе был допрошен по делу Мзии Амаглобели, основательницы изданий «Batumelebi» и «Netgazeti», находящейся в тюрьме, 14 апреля 2025 года. Он один из 5 полицейских, которые дали показания об аресте Мзии Амаглобели с идентичным текстом.



По сообщению «Batumelebi», адвокат Мзии Амаглобели показал в суде полицейскому кадры, на которых видно, как он плюет в направлении задержанной женщины, которую полицейские ведут босиком.



После того, как полицейский был вынужден узнать себя на кадрах, он сказал, что не плевал в направлении Мзии Амаглобели.





