Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полицейский, фигурант дела Мзии Амаглобели, назначен директором Батумского бульвара - СМИ


06.11.2025   16:17


По информации издания «Batumelebi», полицейский Арчил Антадзе, участник дела журналистки Мзии Амаглобели, назначен директором Батумского бульвара.

Антадзе был допрошен по делу Мзии Амаглобели, основательницы изданий «Batumelebi» и «Netgazeti», находящейся в тюрьме, 14 апреля 2025 года. Он один из 5 полицейских, которые дали показания об аресте Мзии Амаглобели с идентичным текстом.

По сообщению «Batumelebi», адвокат Мзии Амаглобели показал в суде полицейскому кадры, на которых видно, как он плюет в направлении задержанной женщины, которую полицейские ведут босиком.

После того, как полицейский был вынужден узнать себя на кадрах, он сказал, что не плевал в направлении Мзии Амаглобели.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна