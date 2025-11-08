Следственная служба задержала главу компании «Группа Кристалл»

Следственная служба задержала главу компании «Группа Кристалл» по факту легализации незаконных доходов в крупном размере, заявили на брифинге в Следственной службе Министерства финансов Грузии.



Как было отмечено, продолжается расследование в целях изучения преступной деятельности «Группа Кристалл», выявления и разоблачения лиц, возможно связанных с ней, в том числе должностных лиц, способствовавших совершению преступления.



В ходе расследования дела установлено, что учредитель компаний «Бакуриани Бизнес Групп» и «Отели Менеджмент Групп», объединенных под коммерческим наименованием «Группа Кристалл», без соответствующего разрешения самовольно возвел в курортном поселке Бакуриани Боржомского муниципалитета пять строений гостиничных апартаментов, обустроил частную канатную дорогу, горнолыжную трассу и тобогган, которые были доступны только клиентам «Группы Кристалл». В результате продажи гостиничных апартаментов, построенных без разрешения, незаконный доход составил несколько десятков миллионов лари.



На данном этапе расследования установлен факт легализации незаконных доходов в размере 1 894 925 лари.



«Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет», — сообщили на брифинге.







