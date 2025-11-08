Сотрудника мэрии Хуло задержали за взятку от господрядчика

Представителя мэрии муниципалитета Хуло задержали по факту получения взятки. Об этом сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.



Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за прием закупленных муниципалитетом товаров, принял от поставщика меньше продукции, чем было указано в документах, но все равно оформил акт сдачи-приема и обеспечил перечисление компании всей суммы по госконтракту.



За это от представителя компании-подрядчика он потребовал и получил взятку. В момент передачи денег его задержали с поличным.



Расследование продолжается по части 1 статьи 338 УК Грузии – получение чиновником взятки. Она предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.



«Следственная служба призывает государственных служащих и лиц, желающих вступить с ними в преступный сговор, не совершать подобных противоправных действий. На любой такой случай реакция службы будет незамедлительной и строгой», – заявили в ведомстве.





