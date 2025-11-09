|
|
|
Сотрудники Департамента миграции задержали и выдворили иностранца
09.11.2025 11:23
Сотрудники Департамента миграции МВД задержали иностранного гражданина Н.М., 1989 года рождения, ранее судимого и отбывающего условное наказание с целью его депортации из страны, сообщает МВД Грузии.
«Надо отметить, что согласно поправкам, внесенным в Закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», были усовершенствованы механизмы депортации иностранных граждан, находящихся в Грузии как на законных основаниях, так и нелегально, что при наличии соответствующего правового основания является правовым основанием для их депортации из страны.
Напоминаем, что несколько дней назад в социальных сетях была распространена видеозапись с участием вышеуказанного лица, на которой задержанный нарушает общественный порядок в районе станции метро «Марджанишвили» и отличается агрессивностью.
В соответствии с действующим законодательством сотрудники Департамента миграции приняли меры по выдворению указанного лица из Грузии. Въезд в страну ему запрещён», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна