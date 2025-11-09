Сотрудники Департамента миграции задержали и выдворили иностранца

09.11.2025 11:23





Сотрудники Департамента миграции МВД задержали иностранного гражданина Н.М., 1989 года рождения, ранее судимого и отбывающего условное наказание с целью его депортации из страны, сообщает МВД Грузии.



«Надо отметить, что согласно поправкам, внесенным в Закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», были усовершенствованы механизмы депортации иностранных граждан, находящихся в Грузии как на законных основаниях, так и нелегально, что при наличии соответствующего правового основания является правовым основанием для их депортации из страны.



Напоминаем, что несколько дней назад в социальных сетях была распространена видеозапись с участием вышеуказанного лица, на которой задержанный нарушает общественный порядок в районе станции метро «Марджанишвили» и отличается агрессивностью.



В соответствии с действующим законодательством сотрудники Департамента миграции приняли меры по выдворению указанного лица из Грузии. Въезд в страну ему запрещён», — говорится в сообщении.







