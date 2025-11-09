Прокуратура Грузии предъявила владельцу «Кристалл группа» обвинение в отмывании денег

Прокуратура Грузии начало уголовное преследование владельца «Кристалл группа» Владимира Степаняна по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Указанную информацию распространяет само ведомство.



По информации прокуратуры, следствием, проведенным по делу, было установлено, что основной деятельностью ООО «Бакуриани бизнес-группа», входящего в состав «Кристалл группы», было строительство жилых комплексов гостиничного типа и их дальнейшая реализация в местечке Бакуриани.



«Владимир Степанян, который фактически руководил ежедневной деятельностью предприятия, грубо нарушал как условия, установленные генеральным планом застройки Бакуриани, так и другие условия по разрешениям, получаемым из надлежащих служб, после чего поэтапно передавал в отчуждение незаконно построенные жилые площади.



Указанным путем ООО «Бакуриани бизнес-группа» получило крупные доходы - 1 894 925 лари.



Для придачи полученным крупным средствам законного вида, обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани бизнес-группа», а часть – перевел в личную собственность, после чего приобрел на предприятие, себя и связанных с ним лиц недвижимое/движимое имущество.



Ему предъявлено обвинение по статьям 192-й и 194-й Уголовного кодекса Грузии, в качестве наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы.



В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании содержания под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемого»,- говорится в информации ведомства.





