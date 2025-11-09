Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура Грузии предъявила владельцу «Кристалл группа» обвинение в отмывании денег


09.11.2025   15:31


Прокуратура Грузии начало уголовное преследование владельца «Кристалл группа» Владимира Степаняна по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Указанную информацию распространяет само ведомство.

По информации прокуратуры, следствием, проведенным по делу, было установлено, что основной деятельностью ООО «Бакуриани бизнес-группа», входящего в состав «Кристалл группы», было строительство жилых комплексов гостиничного типа и их дальнейшая реализация в местечке Бакуриани.

«Владимир Степанян, который фактически руководил ежедневной деятельностью предприятия, грубо нарушал как условия, установленные генеральным планом застройки Бакуриани, так и другие условия по разрешениям, получаемым из надлежащих служб, после чего поэтапно передавал в отчуждение незаконно построенные жилые площади.

Указанным путем ООО «Бакуриани бизнес-группа» получило крупные доходы - 1 894 925 лари.

Для придачи полученным крупным средствам законного вида, обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани бизнес-группа», а часть – перевел в личную собственность, после чего приобрел на предприятие, себя и связанных с ним лиц недвижимое/движимое имущество.

Ему предъявлено обвинение по статьям 192-й и 194-й Уголовного кодекса Грузии, в качестве наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании содержания под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемого»,- говорится в информации ведомства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна