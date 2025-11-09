Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб человек


09.11.2025   19:45


В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб 1 человек, еще 1 – пострадал.

По существующей информации, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщили в МВД Грузии, по факту начато расследование по статье 276-й УК Грузии – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.


