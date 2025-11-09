|
|
|
В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб человек
09.11.2025 19:45
В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб 1 человек, еще 1 – пострадал.
По существующей информации, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как сообщили в МВД Грузии, по факту начато расследование по статье 276-й УК Грузии – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна