В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб человек

09.11.2025 19:45





В результате автодорожного происшествия у Кутаиси погиб 1 человек, еще 1 – пострадал.



По существующей информации, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.



Как сообщили в МВД Грузии, по факту начато расследование по статье 276-й УК Грузии – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.





