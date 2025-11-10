Арестован бывший заместитель председателя Департамента дорог Леван Купаташвили

10.11.2025





«Прокуратура начала уголовное преследование в отношении пяти лиц по делу об обрушении моста на магистрали Самтредия–Григолети 21 февраля 2023 года. Им инкриминируются злоупотребление служебными полномочиями, изготовление и использование поддельных официальных документов, мошенническое присвоение крупных денежных средств и растрата крупных сумм посредством использования служебного положения. Среди задержанных — бывший заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили», — заявили на брифинге, проведённом в прокуратуре Грузии.



Как было отмечено на брифинге, следствие, проведённое Департаментом по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии, установило, что в 2018 году между Департаментом автомобильных дорог при Министерстве регионального развития и инфраструктуры и строительной компанией «Akkord» был заключён договор на выполнение строительных работ на 11,5-километровом участке автомобильной дороги Самтредия–Григолети, включая строительство мостовых переходов. Надзор за указанными работами осуществлял консорциум из четырёх международных компаний, ежедневный контроль деятельности которого на месте, в свою очередь, обязан был осуществлять Департамент автомобильных дорог.



«В процессе реализации проекта и строительства моста ни один из уполномоченных экспертов надзорной компании не находился в Грузии, и фактический надзор за строительством не осуществлялся. Это также было известно Департаменту автомобильных дорог. Несмотря на это, отсутствующий в Грузии эксперт международной компании подтверждал фальсифицированные акты выполненных работ, составленные представителями строительной компании, которые также подписывал заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили.



На основании подобным образом составленных поддельных актов, через зампреда Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили отсутствующему международному эксперту была перечислена оплата за якобы оказанные услуги в размере 1 172 539 лари, а компания-исполнитель проекта мошенническим путём завладела 3 859 678 лари за невыполненные или выполненные некачественно работы, что в итоге привело к обрушению моста. Для последующих восстановительных работ дополнительно было израсходовано более 12 миллионов лари. В целом государственному бюджету был нанесён ущерб более чем в 16 миллионов лари.



Задержанному бывшему заместителю председателя Департамента автомобильных дорог предъявлено обвинение в растрате крупных сумм посредством использования служебного положения и злоупотреблении служебными полномочиями, что предусматривает наказание до 11 лет лишения свободы. Директору строительной компании и менеджерам проекта предъявлено заочное обвинение в мошенническом завладении крупными суммами с использованием служебного положения и изготовлении поддельных документов, что предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы. Заочно предъявлено обвинение также руководителю-инженеру группы международного консорциума за пособничество в мошенническом завладении крупными суммами с использованием служебного положения и изготовлении поддельных документов — максимальное наказание также до девяти лет лишения свободы.



Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых в установленный законом срок. Следствие продолжается для выявления возможных преступлений других компаний или должностных лиц», — заявили на брифинге в прокуратуре Грузии.







