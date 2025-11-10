4480 ДТП произошло в Грузии с начала года

С января по сентябрь в дорожно-транспортных происшествиях погибли 345 человек, пострадал 6041 человек. Среди погибших 112 человек — пешеходы, 35 — дети, сообщает МВД Грузии.



В Тбилиси произошло 1990 ДПТ. Число жертв автомобильных аварий в столице — 73. Среди регионов наибольшее количество ДТП зафиксировано в Аджарии, где в 499 авариях погибли 46 человек.



Согласно официальной статистике, жертвами дорожно-транспортных происшествий чаще становятся мужчины, чем женщины: за девять месяцев 2025 года в ДТП погиб 271 мужчина и 74 женщины.



Контекст. С лета в Грузии начали штрафовать пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Закон вступил в силу в июле. Штраф за несоблюдение правил дорожного движения и переход улиц в неположенном месте составляет 50 лари в первый раз и 100 — во второй. За нарушения ПДД на трассах и дорогах международного значения штраф 100 лари, а повторный — 200 лари.





