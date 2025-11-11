В Батуми приостановлено строительство социального проекта «Дешевое жилье»

Муниципалитет Батуми объявил о планах построить многоквартирный дом на 200 семей в поселке Городок еще в прошлом году, однако строительство до сих пор не началось.



Мэрия провела исследование рынка и выбрала участок по улице Вольского, №13, рядом с детским садом №19. Земельный участок площадью 6 246 кв. м принадлежит городу, на его территории также расположен стадион.



После распределения квартир в рамках программы «Дешевое жилье» в 2023 году мэрия обновила критерии участия, однако дальнейшее выполнение проекта застопорилось. На запросы журналистов о причинах задержки администрация не ответила.



В отчете, направленном в Сакребуло, мэрия указывает, что не смогла подобрать подходящий участок под строительство социального дома. Также отмечается, что число заявлений от бездомных граждан выросло, что потребовало дополнительного времени для их проверки.



По словам представителей мэрии, «из-за увеличения количества заявителей и необходимости поиска альтернативной территории с соответствующими параметрами изменились вся концепция и тендерные условия проекта». Это, как утверждается, стало причиной неосвоения бюджетных средств, запланированных на год.





