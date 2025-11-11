Грузинская пшеница будет включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

11.11.2025 19:35





Постановлением правительства Грузии №98 от 27 марта 2024 года нематериальному памятнику культурного наследия «Грузинская культура пшеницы: традиции и ритуалы» присвоена категория национального значения.



Номинация, представленная Грузией в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 28 марта 2024 года, успешно прошла первый этап рассмотрения.



После прохождения второго этапа содержательной оценки в положительном заключении ЮНЕСКО отмечается, что внесение грузинской культуры пшеницы в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества усилит интерес к культурному феномену, связанному с сохранёнными традициями, посвящёнными пшенице. ЮНЕСКО подчеркивает, что данный элемент способствует продовольственной безопасности, гендерному равенству, инклюзивному экономическому развитию, экологической устойчивости, а также укреплению мира и социальной сплочённости.



Окончательное рассмотрение состоится на 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО с 8 по 13 декабря 2025 года в Индии, городе Дели.



Министерство культуры выражает благодарность заместителю председателя парламента Нино Цилосани за приложенные усилия, парламентскому комитету по сельскому хозяйству, Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и всем, кто участвовал в подготовке номинации.







