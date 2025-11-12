Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Движение транспорта на ул. Костава ограничат в связи с установкой новогодних иллюминаций


12.11.2025   17:03


В Тбилиси продолжаются работы по установке новогодних иллюминаций. По информации мэрии города, в связи с запланированными монтажными работами 13 ноября с 00:00 до 06:00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Мераба Костава.

В частности, ограничение движения будет действовать на участке от Государственного концертного зала Тбилиси в направлении площади Героев — от улицы Мераба Костава №27 до №59.

Для автотранспорта, движущегося с проспекта Руставели, движение будет возможно по улицам Киачели и Ахвледиани, а автомобили, выезжающие с улицы Н. Николадзе, смогут поворачивать налево и двигаться в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе.


