На западе Грузии нашли останки неандертальца – впервые за полвека

13.11.2025 10:41





Археологи обнаружили зуб неандертальца в пещере Цуцхвати на западе Грузии (Ткибульский муниципалитет, регион Имерети). Возраст находки оценивается примерно в 50 тысяч лет. Об этом сообщили в Государственном университети Илии, который организовал экспедицию.



Пещера Цуцхвати, известная также как «Бронзовая пещера», давно привлекала внимание исследователей. В 1980-х годах там уже находили останки древних людей, но извлечь ДНК из них не удалось. Новое открытие, по словам ученых, может изменить ситуацию и помочь лучше понять эволюцию человека.



«Для всего мира Кавказ того периода остается черным пятном. Любое новое открытие становится поворотным, особенно учитывая, что неандертальцы – наши ближайшие эволюционные предки, ДНК которых постепенно расшифровывается. На этом пути наше открытие открывает новые перспективы», – написал руководитель экспедиции, профессор Николоз Цикаридзе на своей странице в Facebook.



Исследователи также обнаружили следы активного использования огня неандертальцами и кости животных, на которых они, вероятно, охотились. По последним данным, освоение пещеры Цуцхвати неандертальцами началось примерно 90 тысяч лет назад – значительно раньше, чем предполагалось до сих пор.



Кроме того, в Цуцхвати найдены археологические слои, относящиеся к бронзовому веку и раннему Средневековью, включая уникальные захоронения с украшениями и предметами быта.



Неандертальцы жили на огромной территории – от Атлантики до Сибири – около 400 тысяч лет назад. Они создавали орудия, владели огнем, заботились о сородичах и хоронили умерших с ритуалами. Их ДНК до сих пор присутствует в генах современных людей, а каждое новое открытие помогает лучше понять, как формировался человек разумный.



Исследования проводятся в сотрудничестве с Национальным музеем Грузии, при поддержке Национального научного фонда имени Шота Руставели, Французского центра научных исследований (CNRS), фондов Луиса Лики и Герды Хенкель, а также частных жертвователей.



Официальная презентация открытия состоится 13 ноября, в Университете Илии (аудитория F303, проспект Чолокашвили, 3/5).



Источник: Новости - Грузия

