Две нелегальные сыроварни закрыты в Восточной Грузии

13.11.2025 12:47





Нацагентство продовольствия закрыло две нелегальные сыроварни в Кахети.



Сыроварни работали без регистрации и лицензий, с грубым нарушением санитарных норм, в Дедоплисцкаро и в селе Джугаани Сигнахского муниципалитета.



Владельца предприятия в Дедоплисцкаро оштрафовали, производство приостановлено, а сыр изъят и уничтожен под контролем агентства.



Сыроварню в Джугаани ранее уже опечатывали, однако владелец снова нелегально возобновил деятельность. Снова закрыли и за повторное нарушение оштрафовали на 5000 лари.





