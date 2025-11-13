|
Две нелегальные сыроварни закрыты в Восточной Грузии
13.11.2025 12:47
Нацагентство продовольствия закрыло две нелегальные сыроварни в Кахети.
Сыроварни работали без регистрации и лицензий, с грубым нарушением санитарных норм, в Дедоплисцкаро и в селе Джугаани Сигнахского муниципалитета.
Владельца предприятия в Дедоплисцкаро оштрафовали, производство приостановлено, а сыр изъят и уничтожен под контролем агентства.
Сыроварню в Джугаани ранее уже опечатывали, однако владелец снова нелегально возобновил деятельность. Снова закрыли и за повторное нарушение оштрафовали на 5000 лари.
