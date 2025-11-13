Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Две нелегальные сыроварни закрыты в Восточной Грузии


13.11.2025   12:47


Нацагентство продовольствия закрыло две нелегальные сыроварни в Кахети.

Сыроварни работали без регистрации и лицензий, с грубым нарушением санитарных норм, в Дедоплисцкаро и в селе Джугаани Сигнахского муниципалитета.

Владельца предприятия в Дедоплисцкаро оштрафовали, производство приостановлено, а сыр изъят и уничтожен под контролем агентства.

Сыроварню в Джугаани ранее уже опечатывали, однако владелец снова нелегально возобновил деятельность. Снова закрыли и за повторное нарушение оштрафовали на 5000 лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна