Мошенничество «под честное слово»: на чем теряют деньги инвесторы в Грузии

13.11.2025 18:48



Валентин Тютюнник





В последние годы Грузия стала самым «горячим» рынком недвижимости на постсоветском пространстве. Там стабильная валюта, а темпы роста ВВП превышают показатели Евросоюза. Удобное географическое расположение привлекает сюда покупателей недвижимости, а Тбилиси и Батуми превратилась в одну гигантскую стройплощадку. Недвижимость здесь покупают граждане самых разных стран, в том числе украинцы, поляки, казахи, израильтяне....



Но кроме очевидных выгод на грузинском рынке инвесторов подстерегают и ловушки. В частности, там, где есть деньги, появляются мошенники, финансовые пирамиды. Периодически возникают скандалы с пострадавшими вкладчиками. Сейчас в центре внимания находится так называемая Georgia Private Investment, у которой все имущество оказалось в налоговом залоге у государства. Это означает, что у этих «инвесторов» образовались долги по налогам, а на балансе ничего нет. То есть, деньги они привлекали без всякого обеспечения. И деньги эти уже где-то «растворились». А значит, впереди уголовные дела, обманутые вкладчики. Не хотелось бы чтобы инвесторы из разных стран пострадали. Как это уже случилось несколько лет назад в российском Новосибирске…



Новосибирский след



Основатели фирмы - супруги Антон Тиунов и Галина Дмитриева, приехавшие в Грузию из российского Новосибирска еще в 2018-ом, после крупного скандала там. Здесь позиционируют себя как опытные инвесторы и предлагают людям вкладывать деньги в их «финансовый гений» под 10% годовых. По сути, работают как пирамида, прикрытая под «инвестиционный фонд», без лицензирования и гарантий. Если, конечно, не считать гарантией их «честное слово».



В родном Новосибирске у Антона Тиунова самым значимым кейсом был коттеджный посёлок «Клевер». В 2018 году владельцы коттеджей обратились в прокуратуру и в отдел экономической безопасности с заявлением о крупных растратах.



Ревизионный отчёт товарищества выявил, что в 2015-2017 годах Тиуновым было оформлено три займа на общую сумму почти 700 тыс. долларов, проценты по которым составили примерно 120 тыс. долларов к 2018 году.



Займы были взяты у ООО «ТВ Консалтинг», принадлежащего Антону Тиунову. То есть, он взял кредит под завышенный процент сам у себя, обслуживание кредита «повесил» на владельцев коттеджей, а заемные деньги потратил на содержание сотрудников «ТВ Консалтинг», офис, технику.



Сам Тиунов объяснил опешившим членам товарищества, что продажи участков у него упали на 25-30 % за последние год-полтора и потому потратил заемные деньги на то, чтобы достроить коттеджный поселок. По сути, проект обанкротился, «девелопер» достроил коттеджи за счет предыдущих покупателей, продал новые коттеджи и бежал из России, оставив своих клиентов в долгах.



У Антона Тиунова в России это был не единственный проект. И все его фирмы на данный момент ликвидированы, а сам он скрывается в Грузии, где «пытается начать все сначала» и работать с релокантами, и клиентами с постсоветского пространства. И начал деятельность по посредничеству в продажах недвижимости, а также по привлечению инвестиций в свою маклерскую компанию. Но его потенциальным клиентам стоит быть осмотрительнее, чтобы из клиентов не превратиться в новые жертвы. Если, конечно, Тиунов с женой опять успеют сбежать и из этой страны.



Иллюзия надежности



Georgia Private Investment и подобные ей компании - это просто посредники, которые не имеют ни прав, ни юридических механизмов, чтобы управлять чужими средствами. Они не владеют активами, а лишь «перекладывают» деньги вкладчиков. То ли в реальную недвижимость, то ли сразу себе в карман. «Гарантированная» доходность не подтверждена ничем, кроме обещаний. Естественно все сопровождается массированной рекламой услуг.



Такая деятельность - сбор средств от граждан под обещание дохода - во всех цивилизованных странах приравнивается к инвестиционной фондовой деятельности, требующей лицензирования и финансовых гарантий.



Если фирма не имеет:



- лицензии Национального банка Грузии (или другого финансового регулятора),



- страхового фонда или резервов,



- официальной отчетности, подтвержденной аудиторами,



то любые «инвестиции» в неё фактически являются беспроцентным займом без гарантий.



И если фирма обанкротится (или просто исчезнет), вернуть деньги будет невозможно.



Часто основатели подобных пирамид искренне убеждены, что у них «всё получится». Они обещают высокий доход, потому что сами верят в него. Но это не меняет сути. Если фирма не имеет права собирать средства, не обеспечивает их сохранность и дает ложное чувство безопасности, - это мошенничество, даже если изначально никто не собирался никого обманывать.



