На окраине Тбилиси снесли строющуюся церковь в ходе рейда против захвата госземель – СМИ
14.11.2025 19:14
Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси снесла строющуюся православную церковь в ходе рейда против захвата государственных земель в поселении Африка на окраине города. Об этом сообщает TV Pirveli.
По словам местных жителей, молельню заложили 14 лет назад на пожертвования прихожан. Рядом с зданием был установлен крест и там проводились молебны.
Отец Антон Чанкселиани заявил журналистам, что строить церковь начали с благословения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«У нас было благословение от патриарха – была комиссия, председателем которой был отец Давид, и было одобрено строительство церкви на такой-то территории. Затем отсюда было написано письмо в мэрию», – сказал Чанкселиани.
В сюжете TV Pirveli демонстрируются лишь руины. Как сооружение выглядело до сноса, неясно.
В мэрии до сих пор не комментировали произошедшее. Патриархия Грузии также не делала заявлений по теме.
Снос проводился 13 ноября. По итогам мероприятий в муниципальной инспекции сообщили, что демонтировали «незаконно возведенные недостроенные здания и легкие конструкции». Служба подчеркнула, что тем самым им удалось освободить более 14 гектаров незаконно захваченных государственных земель.
