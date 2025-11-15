СГБ арестовала мужчину по обвинению в незаконной продаже трёхместной могилы

15.11.2025 12:38





Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о раскрытии факта незаконной продажи трёхместной могилы на Мухатгвердском кладбище. Антикоррупционное управление ведомства арестовало смотрителя кладбища.



Следствие установило, что смотритель Мухатгвердского кладбища ООО «Гермес», учрежденного мэрией города Тбилиси, пообещал передать в собственность трёхместную могилу на Мухатгвердском кладбище, без свидетельства о смерти и подготовить свидетельство о захоронении, в котором будут указаны данные умершего деда указанного гражданина, что указанное лицо якобы уже было захоронено на территории этой могилы, и будет сделана соответствующая надпись, за что потребовал 4600 лари.



3 и 5 ноября 2025 года гражданин передал обвиняемому часть запрашиваемой суммы в размере 2100 лари. 14 ноября 2025 года смотритель кладбища передал указанному гражданину свидетельство о захоронении и забрал оставшуюся сумму. 2500 лари», — говорится в заявлении Государственной службы по борьбе с преступностью.



Служба тайно производила видео- и аудиосъёмку для раскрытия преступления.



Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 221 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп). Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.





