За насилие в отношении малолетнего ребенка полиция задержала няню
15.11.2025 12:39
Сотрудниками МВД в Тбилиси за насилие в отношении малолетнего ребенка задержана няня .
Информацию об этом распространяет Министерство ВД.
«Сотрудниками Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси по обвинению в насилия в отношении несовершеннолетнего/ей задержана Н.К., 1962 года рождения. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 2 лет.
Следствие установило, что обвиняемая, работавшая няней в одной из семей в Тбилиси, применила физическое насилие к несовершеннолетнему 2024 года рождения. Отображающие факт кадры зафиксированы видеокамерой, установленной в семье несовершеннолетнего. В результате незамедлительных действий правоохранителей Н.К. была задержана в качестве обвиняемой.
Расследование по факту насилия в отношении несовершеннолетнего ведётся по подпункту «а» части первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.
