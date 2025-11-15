За насилие в отношении малолетнего ребенка полиция задержала няню

15.11.2025 12:39





Сотрудниками МВД в Тбилиси за насилие в отношении малолетнего ребенка задержана няня .



Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



«Сотрудниками Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси по обвинению в насилия в отношении несовершеннолетнего/ей задержана Н.К., 1962 года рождения. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 2 лет.



Следствие установило, что обвиняемая, работавшая няней в одной из семей в Тбилиси, применила физическое насилие к несовершеннолетнему 2024 года рождения. Отображающие факт кадры зафиксированы видеокамерой, установленной в семье несовершеннолетнего. В результате незамедлительных действий правоохранителей Н.К. была задержана в качестве обвиняемой.



Расследование по факту насилия в отношении несовершеннолетнего ведётся по подпункту «а» части первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





