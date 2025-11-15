Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За насилие в отношении малолетнего ребенка полиция задержала няню


15.11.2025   12:39


Сотрудниками МВД в Тбилиси за насилие в отношении малолетнего ребенка задержана няня .

Информацию об этом распространяет Министерство ВД.

«Сотрудниками Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси по обвинению в насилия в отношении несовершеннолетнего/ей задержана Н.К., 1962 года рождения. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 2 лет.

Следствие установило, что обвиняемая, работавшая няней в одной из семей в Тбилиси, применила физическое насилие к несовершеннолетнему 2024 года рождения. Отображающие факт кадры зафиксированы видеокамерой, установленной в семье несовершеннолетнего. В результате незамедлительных действий правоохранителей Н.К. была задержана в качестве обвиняемой.

Расследование по факту насилия в отношении несовершеннолетнего ведётся по подпункту «а» части первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.


