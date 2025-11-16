|
|
|
Часть рейсов Wizz Air из Кутаиси была отменена
16.11.2025 12:49
Из-за сильного тумана некоторые рейсы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси были отменены, а некоторые были приняты Тбилисским международным аэропортом.
Самолеты из Дортмунда, Меммингена и Познани приземлились в аэропорту Тбилиси, а рейсы из Ларнаки и Берлина были отменены.
По словам пассажиров, авиакомпания предложила им возврат средств или пересадку на более поздний рейс.
Рейсы в Кутаиси в настоящее время выполняются в обычном режиме.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна