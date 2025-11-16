Часть рейсов Wizz Air из Кутаиси была отменена

16.11.2025 12:49





Из-за сильного тумана некоторые рейсы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси были отменены, а некоторые были приняты Тбилисским международным аэропортом.



Самолеты из Дортмунда, Меммингена и Познани приземлились в аэропорту Тбилиси, а рейсы из Ларнаки и Берлина были отменены.



По словам пассажиров, авиакомпания предложила им возврат средств или пересадку на более поздний рейс.



Рейсы в Кутаиси в настоящее время выполняются в обычном режиме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





