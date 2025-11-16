Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Часть рейсов Wizz Air из Кутаиси была отменена


16.11.2025   12:49


Из-за сильного тумана некоторые рейсы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси были отменены, а некоторые были приняты Тбилисским международным аэропортом.

Самолеты из Дортмунда, Меммингена и Познани приземлились в аэропорту Тбилиси, а рейсы из Ларнаки и Берлина были отменены.

По словам пассажиров, авиакомпания предложила им возврат средств или пересадку на более поздний рейс.

Рейсы в Кутаиси в настоящее время выполняются в обычном режиме.


