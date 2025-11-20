Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД отчиталось о задержании 13 участников вчерашней акции протеста


20.11.2025   11:15


Сотрудники МВД 19 ноября задержали 13 участников акции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Грузии. Об этом говорится в информации МВД.

Как отмечается в заявлении, задержанные не подчинились законному требованию сотрудников полиции и оскорбили представителей правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.

«Призываем граждан воздержаться от совершения противозаконных действий, в противном случае МВД Грузии будет действовать в рамках предоставленного ему мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет к ним соответствующие меры в установленном законом порядке», — говорится в информации.

19 ноября в Тбилиси прошёл марш солидарности с заключенным Мате Девидзе. Демонстранты собрались у первого корпуса ТГУ. Несколько участников шествия были задержаны правоохранителями на улицах Меликишвили и Какабадзе.


