МВД отчиталось о задержании 13 участников вчерашней акции протеста

20.11.2025 11:15





Сотрудники МВД 19 ноября задержали 13 участников акции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Грузии. Об этом говорится в информации МВД.



Как отмечается в заявлении, задержанные не подчинились законному требованию сотрудников полиции и оскорбили представителей правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.



«Призываем граждан воздержаться от совершения противозаконных действий, в противном случае МВД Грузии будет действовать в рамках предоставленного ему мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет к ним соответствующие меры в установленном законом порядке», — говорится в информации.



19 ноября в Тбилиси прошёл марш солидарности с заключенным Мате Девидзе. Демонстранты собрались у первого корпуса ТГУ. Несколько участников шествия были задержаны правоохранителями на улицах Меликишвили и Какабадзе.







