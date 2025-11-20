|
|
|
МВД отчиталось о задержании 13 участников вчерашней акции протеста
20.11.2025 11:15
Сотрудники МВД 19 ноября задержали 13 участников акции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Грузии. Об этом говорится в информации МВД.
Как отмечается в заявлении, задержанные не подчинились законному требованию сотрудников полиции и оскорбили представителей правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.
«Призываем граждан воздержаться от совершения противозаконных действий, в противном случае МВД Грузии будет действовать в рамках предоставленного ему мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет к ним соответствующие меры в установленном законом порядке», — говорится в информации.
19 ноября в Тбилиси прошёл марш солидарности с заключенным Мате Девидзе. Демонстранты собрались у первого корпуса ТГУ. Несколько участников шествия были задержаны правоохранителями на улицах Меликишвили и Какабадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна