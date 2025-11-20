Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два человека задержаны по обвинению в мошенничестве с автоимпортом


20.11.2025   11:38


В Аджарии задержали двух человек по обвинению в мошенничестве с импортом автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые – мужчины в возрасте 33 и 30 лет. Следствие установило, что они обманом выманили до 50 тыс. долларов с 29-летнего Н.М., обещая ему помощь в привозе автомобиля из-за рубежа.

Мошенников задержали на основании судебного постановления. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере (части 2 и 3 статьи 180 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.


