Два человека задержаны по обвинению в мошенничестве с автоимпортом
20.11.2025 11:38
В Аджарии задержали двух человек по обвинению в мошенничестве с импортом автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Обвиняемые – мужчины в возрасте 33 и 30 лет. Следствие установило, что они обманом выманили до 50 тыс. долларов с 29-летнего Н.М., обещая ему помощь в привозе автомобиля из-за рубежа.
Мошенников задержали на основании судебного постановления. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере (части 2 и 3 статьи 180 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.