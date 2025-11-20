Два человека задержаны по обвинению в мошенничестве с автоимпортом

20.11.2025 11:38





В Аджарии задержали двух человек по обвинению в мошенничестве с импортом автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Обвиняемые – мужчины в возрасте 33 и 30 лет. Следствие установило, что они обманом выманили до 50 тыс. долларов с 29-летнего Н.М., обещая ему помощь в привозе автомобиля из-за рубежа.



Мошенников задержали на основании судебного постановления. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере (части 2 и 3 статьи 180 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





