На ремонт проспекта Руставели в Тбилиси потратят более 40 млн лари

20.11.2025 13:11





На ремонт проспекта Руставели в Тбилиси потратят более 40 млн лари и выделят место под велодорожки.



Ремонт начнут в ближайшие месяцы – деньги на работы заложены в проект бюджета столицы на 2026 год. На этой неделе мэрия представила документ в сакребуло (городском собрании).



Согласно проекту, 10 млн планируют потратить на ремонт проспекта в 2026 году, а оставшиеся 30 млн – в 2027-м.



Общий протяженность ремонтируемого участка – 1442 метра. Проект включает полный капремонт дорожного полотна, замену изношенных тротуарных плит, устройство нового ливневого коллектора, перенос коммуникационных колодцев, гидроизоляцию подземных переходов, обновление ограждений, монтаж 16 новых пожарных гидрантов, укладку закрытых кабельных коллекторов, создание механической системы полива в зеленых зонах, а также устройство велодорожки по правой стороне проспекта.





