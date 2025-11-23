На строительстве дороги Квешети-Коби пять рабочих попали под обвал, есть погибшие

По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии, на строительстве дороги Квешети-Коби при возведении подпорной стены возле села Цкереси, предположительно из-за схода земляной массы под завалом оказались пять сотрудников строительной компании — граждане Туркменистана и Китая.



На данный момент обнаружены тела четырёх погибших, один человек доставлен в больницу.



На месте работают сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители Департамента автомобильных дорог. Начато расследование.



«Департамент автомобильных дорог требует от подрядной организации строгого соблюдения норм и правил безопасности при проведении работ. Департамент автомобильных дорог выражает соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог.







