В Квемо Картли задержана женщина за насилие в отношении несовершеннолетнего
26.11.2025 11:30
По обвинению в применении насилия в семье в отношении несовершеннолетнего сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции региона Квемо Картли задержали ранее судимую А. Н. 1994 года рождения. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
По сводкам ведомства, в качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 3 лет лишения свободы.
«Следствием было установлено, что обвиняемая применила физическое насилие в отношении своих несовершеннолетних детей 2012 и 2016 года рождения.
В результате насилия, на телах несовершеннолетних отмечаются множественные повреждения.
Обвиняемая была задержана по горячим следам.
Следствие ведется по Прима статье 126-й, часть 2-я. подпункт «А»»,- говорится в информации.
