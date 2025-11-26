Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Квемо Картли задержана женщина за насилие в отношении несовершеннолетнего


26.11.2025   11:30


По обвинению в применении насилия в семье в отношении несовершеннолетнего сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции региона Квемо Картли задержали ранее судимую А. Н. 1994 года рождения. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.

По сводкам ведомства, в качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

«Следствием было установлено, что обвиняемая применила физическое насилие в отношении своих несовершеннолетних детей 2012 и 2016 года рождения.

В результате насилия, на телах несовершеннолетних отмечаются множественные повреждения.

Обвиняемая была задержана по горячим следам.

Следствие ведется по Прима статье 126-й, часть 2-я. подпункт «А»»,- говорится в информации.


