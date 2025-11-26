Проспект Руставели перекроют в связи с установкой новогодней иллюминации

26.11.2025 18:20





Из-за монтажных работ новогодней иллюминации на проспекте Руставели — на участке от площади Первой Республики до площади Свободы — 27 и 28 ноября с 00:00 до 06:00 движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях, однако передвижение автомобилей на обеих площадях будет возможным. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По их информации, транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили; с проспекта Меликишвили движение в направлении других улиц района Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем — по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.



«С других улиц района Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и территорию станции метро »Руставели» будет возможно через улицы Грибоедова, Махашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы движение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.



Автомобили, следующие от территории, прилегающей к станции метро »Руставели», в сторону площади Свободы, после разворота у оливкового дерева на проспекте Руставели будут двигаться по улице Михаила Джавахишвили и правому берегу Куры», — говорится в информации мэрии Тбилиси.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





