|
|
|
Проспект Руставели перекроют в связи с установкой новогодней иллюминации
26.11.2025 18:20
Из-за монтажных работ новогодней иллюминации на проспекте Руставели — на участке от площади Первой Республики до площади Свободы — 27 и 28 ноября с 00:00 до 06:00 движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях, однако передвижение автомобилей на обеих площадях будет возможным. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.
По их информации, транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили; с проспекта Меликишвили движение в направлении других улиц района Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем — по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
«С других улиц района Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и территорию станции метро »Руставели» будет возможно через улицы Грибоедова, Махашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы движение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.
Автомобили, следующие от территории, прилегающей к станции метро »Руставели», в сторону площади Свободы, после разворота у оливкового дерева на проспекте Руставели будут двигаться по улице Михаила Джавахишвили и правому берегу Куры», — говорится в информации мэрии Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна