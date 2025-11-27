В Турции посадили журналиста за «угрозы» Эрдогану на YouTube

27.11.2025 00:56





Суд в Стамбуле в среду приговорил журналиста Фатиха Алтайли к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за "угрозы президенту" Реджепу Тайипу Эрдогану из-за своих комментариев на YouTube-канале.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.



Алтайли осудили за комментарий, в котором он назвал Турцию "нацией, которая задушила своего султана, когда он ей не нравился или она его не хотела".



"Довольно много османских султанов было убито или задушено, либо их смерть была инсценирована как самоубийство", – сказал журналист.



Мужчина в суде просил об оправдании, но суд отклонил эту просьбу и постановил, что Алтайли останется в тюрьме, где находится с 22 июня, из-за "риска побега".



Также суд постановил заблокировать YouTube-канал Алтайли с целью "защиты национальной безопасности и общественного порядка" и "предотвращения преступлений".



Фатих Алтайли – известный турецкий журналист, который в 2023 году запустил собственный канал на YouTube. Его ежедневные видео с комментариями получали сотни тысяч просмотров.



Оппозиционные партии, правозащитные группы и журналистские организации неоднократно призывали власти освободить Алтайли.



В последнем Индексе свободы прессы, опубликованном "Репортерами без границ", Турция заняла 159-е место среди 180 стран.



Ранее в этом году турецкая полиция задержала двух известных оппозиционных журналистов во время обысков в Стамбуле в рамках расследования о вероятных угрозах и шантаже.



В Турции также некоторое время держали шведского журналиста, которому инкриминировали "угрозы Эрдогану".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





