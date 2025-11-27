Новогоднюю иллюминацию в столице торжественно зажгут 12 декабря

27.11.2025 11:50





Монтаж новогодней иллюминации уже начался по всему Тбилиси. Как отметил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси, торжественное включение иллюминации состоится 12 декабря. Каладзе призвал представителей бизнеса принять активное участие в новогодних мероприятиях.



«Мэрия Тбилиси готовится к рождественским и новогодним праздникам. Город уже активно устанавливает иллюминацию, которая будет торжественно зажжена 12 декабря. В этом году я хотел бы призвать частные компании и бизнес-сектор к активному участию в этом процессе. Важно, чтобы как можно больше компаний приняли участие в новогодних мероприятиях. Вы знаете, что каждый год мы выделяем специальные места, в том числе парки и площади, где предоставляем им возможность разместить новогоднюю иллюминацию. Вместе мы создаём в столице приятное и праздничное новогоднее настроение, и я уверен, что и в этом году вы будете принимать в этом участие, чему мы рады», — отметил Каха Каладзе.



Заместитель мэра столицы поручил Андриа Басилая инициировать активную коммуникацию с бизнес-сектором по этому вопросу.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





