Грузия готовится принять детский конкурс песни «Евровидение-2025»

27.11.2025 15:11





Грузия готовится к проведению детского «Евровидения 2025». Финал самого престижного детского конкурса Европы состоится 13 декабря, и в нём примут участие представители 18 стран Европы, включая победительницу «Ранина» — Анита Абгарян.



По поводу «Евровидения» состоялась пресс-конференция министра культуры Грузии и генерального директора Первого канала Грузии.



Генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили заявила, что подготовка к крупнейшему европейскому фестивалю идёт активно.



«Грузия в четвёртый раз выиграла детское «Евровидение», и это абсолютный рекорд, которым, конечно же, гордится наша страна. Общественный вещатель уже во второй раз участвует как принимающая сторона и гордится этим, ведь для грузинских детей это целый фестиваль. Это не один концерт — это целая неделя, которая начнётся 1 декабря. У нас будет два концерта — два дубляжа, на каждом из которых присутствовать будут до 3 000 детей: они будут слушать, смотреть, оценивать вместе с жюри. Второй концерт будет транслироваться в прямом эфире ведущими вещателями 18 стран. Думаю, наши дети будут самыми счастливыми в предновогодний период. Это тоже своего рода послание от нашей страны нашим европейским коллегам. Вся команда Европейского союза вещателей уже приехала в Грузию, и подготовка к крупнейшему европейскому фестивалю продолжается», — заявила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.



Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе отметила, что проведение детского «Евровидения» в Грузии во второй раз — повод для гордости.



По её словам, это чрезвычайно важно для страны.



«Я рада, что у Грузии на Детском Евровидении такой результат, какого нет ни у одной страны. Талант наших детей заставляет говорить о себе весь мир. Конечно, очень почётно, что детское «Евровидение» проводится в Грузии уже во второй раз. Хочу поблагодарить Общественный вещатель. Это чрезвычайно важно для страны, потому что в этот период весь мир будет говорить о нас. Грузия будет представлена практически во всех европейских СМИ. Это одно из важнейших мероприятий и для Европы. Для нас крайне важно, что в Европе будет представлена наша культура, наш голос, наши молодые грузины, которые, мы уверены, являются одними из самых талантливых в мире. Для страны это означает рост туризма, устойчивое и непрерывное развитие экономики. Всё это взаимосвязано, и, естественно, правительство Грузии поддерживает развитие и прогресс. Это и есть наша европейская интеграция — быть интегрированными и неотъемлемыми благодаря таланту и искусству», — заявила Тинатин Рухадзе.







