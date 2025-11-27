В Тбилиси исчезли два российских активиста

Российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву похитили в Тбилиси, сообщила организация «Єднання українців історичних земель». Дубовский — один из ее основателей



Похищение, как сказано в посте организации, произошло вечером 26 ноября.



«Неизвестные люди похитили и увезли на машине сооснователя нашего движения Владимира Дубовского и его девушку Алину Савельеву. Их местонахождение неизвестно. Владимир и Алина также являются лидерами движения «Зелений Клин — моя батьківщина"», — рассказали в «Єднання українців історичних земель».



Владимир Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России.



В 2022 году оппозиционные политики Михаил Светов и Леонид Волков обвинили Дубовского в работе на российские спецслужбы. Обвинения строились на утверждениях части бывших соратников Владимира по оппозиционной деятельности.



В 2022-м Владимир Дубовский создал и возглавил украинское движение за независимость Зеленого Клина. В 2025-м стал соучредителем организации «ЄУІЗ — Єднання українців історичних земель». Как сказано на сайте этой организации, она занимается защитой прав этнических украинцев и сохранением культурной идентичности в условиях российской оккупации.



В 2024 году российские власти внесли Дубовского в реестр террористов и экстремистов.



Владимир Дубовский живет в Тбилиси с 2022 года со своей девушкой, активисткой Алиной Савельевой.





