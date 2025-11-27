Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси исчезли два российских активиста


27.11.2025   17:33


Российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву похитили в Тбилиси, сообщила организация «Єднання українців історичних земель». Дубовский — один из ее основателей

Похищение, как сказано в посте организации, произошло вечером 26 ноября.

«Неизвестные люди похитили и увезли на машине сооснователя нашего движения Владимира Дубовского и его девушку Алину Савельеву. Их местонахождение неизвестно. Владимир и Алина также являются лидерами движения «Зелений Клин — моя батьківщина"», — рассказали в «Єднання українців історичних земель».

Владимир Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России.

В 2022 году оппозиционные политики Михаил Светов и Леонид Волков обвинили Дубовского в работе на российские спецслужбы. Обвинения строились на утверждениях части бывших соратников Владимира по оппозиционной деятельности.

В 2022-м Владимир Дубовский создал и возглавил украинское движение за независимость Зеленого Клина. В 2025-м стал соучредителем организации «ЄУІЗ — Єднання українців історичних земель». Как сказано на сайте этой организации, она занимается защитой прав этнических украинцев и сохранением культурной идентичности в условиях российской оккупации.

В 2024 году российские власти внесли Дубовского в реестр террористов и экстремистов.

Владимир Дубовский живет в Тбилиси с 2022 года со своей девушкой, активисткой Алиной Савельевой.


