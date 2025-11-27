Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На грузино-азербайджанской границе задержали грузовик с заражёнными цветами


27.11.2025   20:54


На таможенном пропускном пункте «Садахло-автомобильный» сотрудники Службы доходов Минфина остановили транспортное средство, въехавшее из-за рубежа, в котором находилось 10 185 единиц различных срезанных цветов.

При проведении процедур санитарно-карантинного контроля были выявлены нарушения фитосанитарных требований Грузии — на цветах обнаружены живые вредные организмы и вызванные ими повреждения.

В соответствии с постановлением правительства №463 от 20 сентября 2019 года, вся партия товара была возвращена в страну-экспортёр.


