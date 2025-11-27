На грузино-азербайджанской границе задержали грузовик с заражёнными цветами

27.11.2025 20:54





На таможенном пропускном пункте «Садахло-автомобильный» сотрудники Службы доходов Минфина остановили транспортное средство, въехавшее из-за рубежа, в котором находилось 10 185 единиц различных срезанных цветов.



При проведении процедур санитарно-карантинного контроля были выявлены нарушения фитосанитарных требований Грузии — на цветах обнаружены живые вредные организмы и вызванные ими повреждения.



В соответствии с постановлением правительства №463 от 20 сентября 2019 года, вся партия товара была возвращена в страну-экспортёр.





