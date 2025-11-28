Службой миграции задержаны 33 иностранца

В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю.



На основании полученной информации в ходе мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



В результате комплексных мероприятий задержаны 33 иностранных гражданина. Среди них — граждане Индии, Ганы, Нигерии, Пакистана, Ирана, Кении, Туниса, Йемена, Египта, Турции, Китая, Марокко и Бангладеш.



Установлено, что они находились в стране с нарушением требований Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица размещены в Центре временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры для их выдворения из страны.



Департамент миграции регулярно осуществляет специальные мероприятия по иммиграционному контролю, чтобы обеспечить эффективное исполнение Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».







