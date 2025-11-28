|
|
|
Гражданин Турции задержан за незаконный ввоз психотропных веществ
28.11.2025 11:04
В Аджарии сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции и сотрудники Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданина Турецкой Республики — родившегося в 2001 году М.Т., по обвинению в незаконном приобретении, хранении и незаконном ввозе в Грузию особо крупного количества психотропных веществ.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 13 лет.
Правоохранители в международном аэропорту Батуми, в результате проверки ручной клади обвиняемого, изъяли в качестве вещественных доказательств 212 таблеток психотропного вещества «прегабалин» в особо крупном количестве.
Полиция задержала М.Т. в качестве обвиняемого.
Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и незаконного ввоза в Грузию особо крупного количества психотропных веществ ведётся по статьям 261 и 263 УК Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна