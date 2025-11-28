Гражданин Турции задержан за незаконный ввоз психотропных веществ

В Аджарии сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции и сотрудники Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданина Турецкой Республики — родившегося в 2001 году М.Т., по обвинению в незаконном приобретении, хранении и незаконном ввозе в Грузию особо крупного количества психотропных веществ.



Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 13 лет.



Правоохранители в международном аэропорту Батуми, в результате проверки ручной клади обвиняемого, изъяли в качестве вещественных доказательств 212 таблеток психотропного вещества «прегабалин» в особо крупном количестве.



Полиция задержала М.Т. в качестве обвиняемого.



Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и незаконного ввоза в Грузию особо крупного количества психотропных веществ ведётся по статьям 261 и 263 УК Грузии.







