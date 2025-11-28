Ограничения на Батумской объездной дороге будут действовать в течение месяца

Ограничения на Батумской объездной дороге введены сроком на один месяц. Ограничения начались вечером 27 ноября. По данным Департамента автомобильных дорог Грузии, причиной ограничений является установка электрических и механических систем туннелей на дороге.



«В целях проведения работ на участке дороги [Батумская объездная дорога] с 92-го по 105-й км с 27 ноября 2025 года будет временно ограничено движение транспортных средств в ночное время: с понедельника по пятницу — с 00:00 до 07:00, а в выходные дни — с 02:00 до 07:00.



Указанный режим ограничений вступает в силу с 00:00 ночи 27 ноября и будет действовать в течение одного месяца».



«В период действия режима ограничений транспортные средства, движущиеся в направлении Поти-Сарпи, будут использовать транспортный узел Махинджаури, расположенный на 92-м км автодороги Сенаки-Поти-Сарпи, проходящий через город Батуми и соединяющийся с автодорогой Сенаки-Поти-Сарпи на 109-м км. Транспортные средства, движущиеся в направлении Сарпи-Поти, будут двигаться в обратном направлении», — сообщили в ведомстве.





