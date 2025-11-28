Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские пастухи распродали коров голландского фермера – теперь им грозит до 11 лет


28.11.2025   15:58


В Грузии пастухи, работавшие на фермера-нидерландца, без спроса распродали его коров и присвоили вырученные деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.

«Расследование, проведенное региональной прокуратурой Самцхе-Джавахети, установило, что обвиняемые, ухаживавшие за скотом, который принадлежал гражданину Нидерландов, незаконно продали 194 головы скота стоимостью 298 170 лари и незаконно присвоили вырученные от продажи средства», — говорится в заявлении ведомства.

Обоим лицам предъявили обвинения по пункту «а» части 2 и пункту «б» части 3 статьи 182 УК Грузии – «присвоение или растрата, совершенные группой лиц в крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.

Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения.


