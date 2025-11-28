Грузинские пастухи распродали коров голландского фермера – теперь им грозит до 11 лет

28.11.2025 15:58





В Грузии пастухи, работавшие на фермера-нидерландца, без спроса распродали его коров и присвоили вырученные деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.



«Расследование, проведенное региональной прокуратурой Самцхе-Джавахети, установило, что обвиняемые, ухаживавшие за скотом, который принадлежал гражданину Нидерландов, незаконно продали 194 головы скота стоимостью 298 170 лари и незаконно присвоили вырученные от продажи средства», — говорится в заявлении ведомства.



Обоим лицам предъявили обвинения по пункту «а» части 2 и пункту «б» части 3 статьи 182 УК Грузии – «присвоение или растрата, совершенные группой лиц в крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.



Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





