|
|
|
В Батуми вновь пройдёт международный гастрономический форум
28.11.2025 17:22
С 30 ноября по 2 декабря в столицу Аджарии приедут шеф-повара ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен, из Франции, Италии и Португалии.
В первый день форума эксперты вместе с грузинским поварами обсудят роль рыбы в кулинарии, вкусы Чёрного моря и современные подходы к гастрономии.
Второй и третий день будут посвящены мастер-классам. На встречах международные шеф-повара поделятся своим многолетним опытом приготовления морепродуктов.
В форуме поучаствовать местные шефы, повара, рестораторы и специалисты, работающие в сфере гастрономического туризма.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна