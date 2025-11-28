В Батуми вновь пройдёт международный гастрономический форум

28.11.2025 17:22





С 30 ноября по 2 декабря в столицу Аджарии приедут шеф-повара ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен, из Франции, Италии и Португалии.



В первый день форума эксперты вместе с грузинским поварами обсудят роль рыбы в кулинарии, вкусы Чёрного моря и современные подходы к гастрономии.



Второй и третий день будут посвящены мастер-классам. На встречах международные шеф-повара поделятся своим многолетним опытом приготовления морепродуктов.



В форуме поучаствовать местные шефы, повара, рестораторы и специалисты, работающие в сфере гастрономического туризма.





