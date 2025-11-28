Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми вновь пройдёт международный гастрономический форум


28.11.2025   17:22


С 30 ноября по 2 декабря в столицу Аджарии приедут шеф-повара ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен, из Франции, Италии и Португалии.

В первый день форума эксперты вместе с грузинским поварами обсудят роль рыбы в кулинарии, вкусы Чёрного моря и современные подходы к гастрономии.

Второй и третий день будут посвящены мастер-классам. На встречах международные шеф-повара поделятся своим многолетним опытом приготовления морепродуктов.

В форуме поучаствовать местные шефы, повара, рестораторы и специалисты, работающие в сфере гастрономического туризма.


