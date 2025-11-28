В Батуми напали на первое отделение полиции - ТВ «Пирвели»

По информации СМИ, инцидент произошел месяц назад, однако следы повреждений на здании видны до сих пор. Дело было возбуждено только в административном порядке. Три человека были задержаны, однако все трое освобождены через пять дней. Согласно одной из версий, среди нападавших мог быть родственник одного из высокопоставленных сотрудников полиции, сообщает ТВ «Пирвели».



Как выяснилось, среди нападавших был родственник одного из высокопоставленных сотрудников полиции.



То, что нападение действительно имело место, подтвердил и начальник этого же отделения Иракли Гориладзе.



«Был подобный случай. Лица были задержаны и помещены в изолятор. Производство началось, суд назначил 5 суток ареста. Это были три человека в нетрезвом состоянии, задержанные на месте, и суд принял соответствующее решение», — сказал Гориладзе в комментарии для ТВ «Пирвели».



