В Италии арестованы 13 гражданок Грузии за использование поддельных документов

30.11.2025 13:20





Сотрудники правоохранительных органов итальянского города Модена арестовали 13 граждан Грузии, которые, по данным следствия, использовали поддельные литовские документы для получения социальных и налоговых льгот, а также банковских кредитов.



Дело связано с иммиграционной схемой, которая, по данным прокуратуры, действовала как в регионе, так и за рубежом.



В общей сложности следствие расследует дела 44 гражданок Грузии. Они обвиняются в незаконном въезде и пребывании на территории Италии, а также в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. По последней статье полиция задержала 13 женщин на месте, но после допроса они были отпущены и остаются под надзором, расследование не прекращалось.



По данным следствия, женщины в возрасте от 38 до 66 лет в 2024 году представили в налоговую инспекцию Модены поддельные литовские документы для получения налогового кода. Затем они начали работать с этими документами как в Эмилии-Романье, так и в других регионах Италии.



В деле также фигурируют ещё двое граждан Грузии, мужчина и 53-летняя женщина, чья квартира использовалась для временного размещения прибывших. Её обвиняют в содействии пребыванию нелегальных мигрантов в стране.



Расследование продолжается, и правоохранительные органы выясняют, носила ли эта схема характер разветвлённой организованной сети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





