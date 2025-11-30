Увеличение концентрации твердых частиц пыли в воздухе обусловлено распространением пылевых масс из пустыни

Увеличение концентрации твердых частиц пыли в воздухе обусловлено распространением пылевых масс из пустыни. Ситуация улучшится сразу после развития соответствующих метеорологических процессов,- заявила руководитель Департамента мониторинга за загрязнением окружающей среды Марина Арабидзе.



По её словам, Агентство охраны окружающей среды осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха посредством 18 автоматических станций.



«В течение последних нескольких дней в атмосферном воздухе на территории Грузии по-прежнему отмечается повышенная концентрация твердых частиц (PM10 и PM2.5), что обусловлено распространением пылевых масс с юга и юго-востока. Как вы знаете, в последний период не зафиксировано осадков в виде дождя или снега, а также ветра, что обусловило сохранение загрязнения. В течение года на территории Грузии периодически фиксируется распространение пылевых масс из пустыни. Ситуация улучшится сразу после развития соответствующих метеорологических процессов (дождь, снег, ветер) ", - заявила Марина Арабидзе.



С информацией о состоянии качества воздуха любой желающий может ознакомиться на портале: www.air.gov.ge.





