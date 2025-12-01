В Кутаиси вчера произошла стрельба - есть погибший.

01.12.2025 12:18





По данным МВД, мужчина открыл огонь на улице Гамсахурдия, ранил трёх человек и скрылся. Очевидцы сообщают, что стрелявший подъехал на скутере, передаёт TV Pirveli.



Всех троих пострадавших доставили в клинику, однако один из них умер от полученных ранений.

Возбуждено дело по статье о попытке умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах.





