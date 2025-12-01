|
С 1 декабря в Грузии обязательно использование зимних шин на определенных участках дорог
01.12.2025 13:11
С сегодняшнего дня, с 1 декабря по 1 марта, на отдельных участках дорог будут действовать ограничения, которые предусматривают обязательное использование зимних шин.
Кроме того, с учетом метеорологических условий патрульная полиция может ввести обязательное оснащение цепями противоскольжения, как минимум, ведущих колес транспортных средств.
Правительство утвердило и опубликовало постановление, определяющее перечень мест/участков дорог, где зимние шины и/или цепи противоскольжения обязательны для движения транспортных средств в зимний период. Предлагаем вашему вниманию список:
Международные дороги:
Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница Российской Федерации) - участок Осиаурский узел - Сурамский узел- Рикотский туннель - Цева;
Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница Российской Федерации) - участок Млета - Коби;
Поничала-Марнеули-Гугути (граница Республики Армения) - участок Дманисская объездная дорога - Гугути;
Хашури-Ахалцихе-Вале (граница Турецкой Республики) – участок Квишхети-Вале;
Въезд в Тбилиси – участок Загеси-Рустави;
Ахалцихе-Ниноцминда (граница Республики Армения) – участок Ахалцихе-граница;
Ахалкалаки-Карцахи (граница Турецкой Республики) - участок Ахалкалаки-граница.
Автомобильные дороги внутригосударственного значения:
Батуми (Ангиса)-Ахалцихе – участок Кеда-Ахалцихе;
Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети - участок Насакирали Угелтехили-Озургети;
Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили - участок Джвари-Ласдили;
Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара – участок Цхалташуа-Саирме;
Кутаиси (объезд Цхалтубо)-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили - участок Дзедзилети-Меле;
Кутаиси (Чома)-Алпана-Перевал Мамисони (граница с РФ) – участок Жонети-Амбролаури;
Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури - участок Орпири-Ткибули
Ткибули (Накерала)-Амбролаури;
Алпана-Цагери - участок Алпана-Цагери;
Мост Чолабури-Терджола-Ткибули - участок Дзеври-Ткибули;
Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки - участок Боржоми-Ахалкалаки;
Въезд в Ахалкалаки - секция Ахалкалаки;
Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони - участок Гоми (село Вака)-Сачхере -Чиатура-Зестафони;
Жинвали-Барисахо-Шатили - участок Жинвали-Бисо;
Тианети-Заридзеби-Жинвали - участок Тианети-Жинвали;
Тбилиси (Глдани)-Тианети - участок Тбилиси-Тианети;
Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда - участок Парцхиси (поворот Тетрицкаро)- Ниноцминда;
Марнеули-Тетрицкаро-Цалка - участок Тетрицкаро-Цалка;
Тбилиси (Пантиани)-Манглиси - участок Тбилиси (Пантиани)-Манглиси;
Вазиани-Гомбори-Телави - участок Сасадило-Телави;
Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - участок Тианети-Ахмета;
Посёлок Бакуриани кольцевая - полностью по кольцевой;
Дорога к горнолыжному курорту Дидвели в посёлке Бакуриани - полностью;
Чохатаури-Бахмаро - полностью;
Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети - участок Ничбиси-Диди Тонети;
Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали - участок Сачхере (Узунта)-Зудали.
Кроме того, стоит отметить, что зимние шины должны соответствовать следующим критериям:
На шине должен быть символ снежинки;
Глубина рисунка протектора шин должна быть:
- не менее 3 мм – для легковых автомобилей (M1) и грузовых автомобилей (N1, N2, N3);
- не менее 4 мм – для микроавтобусов (M2) и автобусов (M3);
Шина не должна быть старше 10 лет;
На шине должна быть указана читаемая дата изготовления;
Для автобусов (M3) и грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн (N2, N3) допускается использование зимних шин без символа снежинки.
Стоит отметить, что если зимние шины и/или цепи противоскольжения не соответствуют установленным требованиям, сотрудник полиции вправе запретить движение на определенной территории, а также временно конфисковать транспортное средство и поместить его на охраняемую стоянку.
По данным МВД, в случае несоблюдения требований к зимним шинам и цепям противоскольжения, на водителя налагается штраф в размере 100 лари, а количество баллов, присваиваемых водительскому удостоверению, уменьшается на 5 баллов.
