С 1 декабря в Грузии обязательно использование зимних шин на определенных участках дорог

01.12.2025 13:11





С сегодняшнего дня, с 1 декабря по 1 марта, на отдельных участках дорог будут действовать ограничения, которые предусматривают обязательное использование зимних шин.



Кроме того, с учетом метеорологических условий патрульная полиция может ввести обязательное оснащение цепями противоскольжения, как минимум, ведущих колес транспортных средств.



Правительство утвердило и опубликовало постановление, определяющее перечень мест/участков дорог, где зимние шины и/или цепи противоскольжения обязательны для движения транспортных средств в зимний период. Предлагаем вашему вниманию список:



Международные дороги:



Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница Российской Федерации) - участок Осиаурский узел - Сурамский узел- Рикотский туннель - Цева;

Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница Российской Федерации) - участок Млета - Коби;

Поничала-Марнеули-Гугути (граница Республики Армения) - участок Дманисская объездная дорога - Гугути;

Хашури-Ахалцихе-Вале (граница Турецкой Республики) – участок Квишхети-Вале;

Въезд в Тбилиси – участок Загеси-Рустави;

Ахалцихе-Ниноцминда (граница Республики Армения) – участок Ахалцихе-граница;

Ахалкалаки-Карцахи (граница Турецкой Республики) - участок Ахалкалаки-граница.



Автомобильные дороги внутригосударственного значения:

Батуми (Ангиса)-Ахалцихе – участок Кеда-Ахалцихе;

Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети - участок Насакирали Угелтехили-Озургети;

Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили - участок Джвари-Ласдили;

Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара – участок Цхалташуа-Саирме;

Кутаиси (объезд Цхалтубо)-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили - участок Дзедзилети-Меле;

Кутаиси (Чома)-Алпана-Перевал Мамисони (граница с РФ) – участок Жонети-Амбролаури;

Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури - участок Орпири-Ткибули

Ткибули (Накерала)-Амбролаури;

Алпана-Цагери - участок Алпана-Цагери;

Мост Чолабури-Терджола-Ткибули - участок Дзеври-Ткибули;

Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки - участок Боржоми-Ахалкалаки;

Въезд в Ахалкалаки - секция Ахалкалаки;

Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони - участок Гоми (село Вака)-Сачхере -Чиатура-Зестафони;

Жинвали-Барисахо-Шатили - участок Жинвали-Бисо;

Тианети-Заридзеби-Жинвали - участок Тианети-Жинвали;

Тбилиси (Глдани)-Тианети - участок Тбилиси-Тианети;

Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда - участок Парцхиси (поворот Тетрицкаро)- Ниноцминда;

Марнеули-Тетрицкаро-Цалка - участок Тетрицкаро-Цалка;

Тбилиси (Пантиани)-Манглиси - участок Тбилиси (Пантиани)-Манглиси;

Вазиани-Гомбори-Телави - участок Сасадило-Телави;

Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - участок Тианети-Ахмета;

Посёлок Бакуриани кольцевая - полностью по кольцевой;

Дорога к горнолыжному курорту Дидвели в посёлке Бакуриани - полностью;

Чохатаури-Бахмаро - полностью;

Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети - участок Ничбиси-Диди Тонети;

Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали - участок Сачхере (Узунта)-Зудали.



Кроме того, стоит отметить, что зимние шины должны соответствовать следующим критериям:



На шине должен быть символ снежинки;



Глубина рисунка протектора шин должна быть:



- не менее 3 мм – для легковых автомобилей (M1) и грузовых автомобилей (N1, N2, N3);



- не менее 4 мм – для микроавтобусов (M2) и автобусов (M3);



Шина не должна быть старше 10 лет;



На шине должна быть указана читаемая дата изготовления;



Для автобусов (M3) и грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн (N2, N3) допускается использование зимних шин без символа снежинки.



Стоит отметить, что если зимние шины и/или цепи противоскольжения не соответствуют установленным требованиям, сотрудник полиции вправе запретить движение на определенной территории, а также временно конфисковать транспортное средство и поместить его на охраняемую стоянку.



По данным МВД, в случае несоблюдения требований к зимним шинам и цепям противоскольжения, на водителя налагается штраф в размере 100 лари, а количество баллов, присваиваемых водительскому удостоверению, уменьшается на 5 баллов.





