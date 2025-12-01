|
|
|
Сильный снегопад парализовал движение в Западной Грузии и Сванети
01.12.2025 22:13
Из-за интенсивного снегопада в Западной Грузии, на направлении Сванети, на ряде участков автодорог введены ограничения для транспорта.
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии:
• На участке км125–км151 (Меле–Ласдили) дороги Кутаиси (поворот на Цхалтубо) – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили движение всех видов автотранспорта запрещено.
• На участке км1–км124 той же дороги (поворот на Цхалтубо – Меле) движение свободно.
• На дороге Зугдиди–Джвари–Местиа–Ласдили, участок км185–км190 (Ушгули–Ласдили): движение всех видов транспорта запрещено.
• Участок км138–км184 (Местиа–Ушгули): запрещено движение прицепных и полуприцепных грузовиков, транспорта категории M3 (более 8 пассажирских мест, масса свыше 5 тонн).
Движение остальных видов транспорта разрешено.
• На участке км1–км137 (Зугдиди–Местиа) движение автотранспорта свободно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна