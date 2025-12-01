Сильный снегопад парализовал движение в Западной Грузии и Сванети

01.12.2025 22:13





Из-за интенсивного снегопада в Западной Грузии, на направлении Сванети, на ряде участков автодорог введены ограничения для транспорта.



По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии:



• На участке км125–км151 (Меле–Ласдили) дороги Кутаиси (поворот на Цхалтубо) – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили движение всех видов автотранспорта запрещено.



• На участке км1–км124 той же дороги (поворот на Цхалтубо – Меле) движение свободно.



• На дороге Зугдиди–Джвари–Местиа–Ласдили, участок км185–км190 (Ушгули–Ласдили): движение всех видов транспорта запрещено.



• Участок км138–км184 (Местиа–Ушгули): запрещено движение прицепных и полуприцепных грузовиков, транспорта категории M3 (более 8 пассажирских мест, масса свыше 5 тонн).



Движение остальных видов транспорта разрешено.



• На участке км1–км137 (Зугдиди–Местиа) движение автотранспорта свободно.





