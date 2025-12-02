В Тбилиси бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине прямо на улице

02.12.2025 17:22





«Бригада №1032 тбилисского 10-го филиала скорой помощи возвращалась с вызова, когда прохожие выбежали на дорогу, перегородили машине путь и попросили немедленно остановиться.



Врач Марина Чхеидзе сразу же сообщила в центральный диспетчерский пункт о внеплановой чрезвычайной ситуации, после чего бригада приступила к осмотру пациента.



На улице сидел мужчина средних лет. По словам очевидцев, он был таксистом. Во время движения он внезапно почувствовал сильную боль в груди, остановил автомобиль и попросил прохожих о помощи.



Медики оперативно начали оказание первой помощи — у пациента было зафиксировано критически низкое давление. Мужчину уложили на носилки и начали снимать кардиограмму. Во время обследования он внезапно потерял сознание: дыхание и пульс отсутствовали. Была зарегистрирована желудочковая тахикардия, которая за считанные секунды перешла во фибрилляцию.



Врач немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Пациента подключили к монитору — зафиксирована асистолия. После применения электрошока восстановился синусовый ритм. Мужчина снова начал дышать. Ему оказали всю необходимую помощь и в экстренном порядке доставили в клинику. Еще до прибытия в больницу пациент пришел в сознание прямо в автомобиле скорой.



В клинике диагноз подтвердился: острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST. Ему сразу назначили соответствующее лечение, и сейчас его состояние оценивается как стабильное».



Команда, спасшая жизнь пациенту:

• врач Марина Чхеидзе

• младший врач Мариам Бобохидзе

• водитель Шалва Мамаладзе





