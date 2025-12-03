|
Полиция раскрыла кражу в международном аэропорту Кутаиси – арестованы двое
03.12.2025 11:10
Сотрудники Имеретинского управления полиции МВД задержали Г.Т., 1998 года рождения, и И.С., 1998 года рождения, по обвинению в краже, совершенной группой лиц путем проникновения на стоянку или склад по предварительному сговору.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые работали техническими специалистами в ООО «Спенус Груп». По предварительному сговору они тайно завладели 310 литрами топлива из спецтехники, находившейся на взлетно-посадочной полосе для проведения строительных работ в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали транспортное средство, которым управляли обвиняемые, и изъяли незаконно полученное топливо в качестве вещественного доказательства. Преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.
Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса.
