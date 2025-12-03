Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и наркотики в Кахетии – 1 человек арестован

03.12.2025 11:12





Сотрудники Главного управления патрульной полиции по Кахетии Департамента патрульной полиции МВД и следственной службы по Кахетии Главного следственного управления того же управления задержали ранее судимого С.В., 1980 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.



Наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.



Сотрудники патрульной полиции остановили обвиняемого во время движения по территории муниципалитета Ахмета для проведения проверки.



При обыске транспортного средства сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие, 7 боевых патронов и магазин.



Также при обыске в доме обвиняемого в качестве вещественного доказательства было изъято наркотическое средство «сушеная марихуана» в особо крупном размере.



Расследование продолжается по статьям 260 и 236 Уголовного кодекса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





